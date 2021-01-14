На Олимпийских играх вместо российского гимна может прозвучать «Катюша»

Комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде песню «Катюша». Об этом журналистам заявила председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

«Обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на «Катюше», — сказала Великая. — Это патриотическая песня, которая известна не только россиянам, но и международной общественности, ее любят дети. Так что мы предложили эту песню на рассмотрение исполкому Олимпийского комитета России».

Ранее Спортивный арбитражный суд постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх форма российских спортсменов может содержать цвета национального флага. Если на форме будет отображено «Россия», то на английском языке также должна содержаться надпись «нейтральный атлет», написанная не меньшим размером, чем слово «Россия». На чемпионатах мира и Олимпийских играх также не может звучать российский гимн. Из-за этого, в частности, на стартовавшем в Египте мужском чемпионате мира по гандболу вместо гимна РФ будет звучать гимн Международной федерации гандбола. (ТАСС)