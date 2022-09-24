23 ноября на Netflix пройдет премьера первого сезона сериала Тима Бёртона «Уэнсдэй», который стал спин-оффом «Семейки Аддамс».

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, в первом сезоне восемь эпизодов. В них пойдет речь об Уэнсдэй, дочери Мартини и Гомеса Аддамс. Героиня пытается влиться в школьную жизнь академии «Невермор», разбирается со своими сверхъестественными способностями и останавливает серию таинственных убийств.

Главную роль в сериале исполнила актриса Дженна Ортега. Родителей героини сыграли Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман.

На экране также появятся Тора Берч, Рики Линдхоум, Гвендолин Кристи и Кристина Риччи, известная по фильмам Барри Зонненфельда «Семейка Аддамс» и «Ценности семейки Аддамс».