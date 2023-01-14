В Нахчыване на магистральном водопроводе, проходящем перед Олимпийским спорткомплексом, произошла авария.

Как передает нахчыванское бюро Report, причиной аварии стали некачественно выполненные сварочные швы.

В результате ряд кварталов города остались без воды. Прибывшие на место работники профильных служб начали ремонтные работы. Подача воды будет возобновлена в ближайшие часы.

Отметим, что несоблюдение в ряде случаев за прошедший период технических норм во время прокладки канализационных линий до сих пор приводит к перебоям в водоснабжении.