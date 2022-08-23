19 августа 2022 года Агентство развития медиа выступило с заявлением, в котором призвало СМИ не нарушать Закон о медиа и журналистскую этику. В заявлении упоминаются одностороннее освещение событий и игнорирование мнения противоположной стороны.

«В случае повторения подобных фактов будут приняты соответствующие меры», — сказано в заявлении. Однако в заявлении ничего не говорится, о каких именно нарушениях идет речь.

Мы ознакомились с Уставом Агентства развития медиа и можем заверить читателей, что там ничего не говорится о том, что это ведомство может принять какие-либо меры за нарушение журналистской этики.

Отметим, что согласно статье 1 Устава Агентства, это ведомство обязано осуществлять проекты, направленные на непредвзятое и объективное освещение в медиа происходящих в обществе событий, увеличение профессионализма журналистов и соблюдения медиа субъектами правил профессиональной этики.

Как сообщил # глава Совета прессы Афлатун Амашев, Агентство развития медиа может обратиться в суд, если нарушения журналистской этики и законодательства страны будут иметь характер тенденции.

«Агентство развития медиа является государственным органом и действует на основе нормативов, установленных государством. А правила журналистской этики разрабатываются самими журналистами. Факт нарушения правил журналистской этики устанавливается Советом прессы, а вовсе не Агентством развития медиа», — сказал нам эксперт в области прав медиа Алескер Мамедли.

Мы также обратились в Агентство развития медиа. Как сообщили нам представители агентства, они действуют на основании инструкции «Редакционная политика и правила профессиональной этики», подготовленной ими в апреле этого года.

Хотим отметить, что мы внимательно изучили и этот документ. В этом документе тоже ничего не говорится о том, что Агентство может принять меры за нарушение профессиональной этики.

Так, что на каком основании Агентство развития медиа будет принимать «соответствующие меры», и что это за меры, остается только догадываться…