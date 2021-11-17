Союз армян России (САР) вновь выступил с провокационным заявлением по поводу последнего обострения ситуации в армяно-азербайджанском приграничье. Так, в тексте заявления САР отмечается, что «вооруженные силы Азербайджана вновь вторглись на территорию Республики Армения, что уже привело к человеческим жертвам и ведёт к дестабилизации ситуации во всём регионе».

Примечательно, что МИД и МО России в своих заявлениях по этому поводу не сделали каких-либо резких выводов, но видимо САР позиционирует себя государственной структурой, раз считает, что «Армения стала жертвой военной агрессии Азербайджана».

При этом в заявлении САР содержится призыв к России, странам ОДКБ и Минской группе ОБСЕ найти «действенные механизмы принуждения Азербайджана к миру во избежание его дальнейшей милитаризации и ради сохранения стабильности в регионе».

Вместе с тем в заявлении САР содержатся выпады в адрес Азербайджана, что Баку якобы ведет лживую пропаганду в соцсетях и пытается дезинформировать через искажение фактов и распространение слухов и фэйковых новостей.

«Мы призываем представителей армянской общины России соблюдать спокойствие и не поддаваться на информационные уловки и другие возможные подстрекательства, смоделированные в Баку с целью спровоцировать конфликты на территории третьих стран, как это было год назад, и не дать втянуть себя в опасные ситуации», — отмечается в заявлении.

В вышеприведенном тексте армянская община России уже заведомо обвиняет Азербайджан в провоцировании возможных конфликтов на межнациональной почве на российской территории. Хотя, судя по событиям, произошедшим в России, после товузских боев 2020 года, руководство САР напрямую приложило усилия для разжигания конфликтов между азербайджанцами и армянами, проживающими в России. САР даже обвинял власти Азербайджана в финансировании массовых протестов на Дальневосточном регионе России после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Не говоря уже о том, что в сентябре текущего года вице-президент САР Левон Муканян озвучил ряд антиазербайджанских заявлений на страницах издания «Регнум», а президент САР Ара Абрамяна поздравил карабахских сепаратистов по случаю «30-летней годовщины создания» их квазигосударства.

В этой ситуации впору уже задаться вопросом: на каком же основании российские граждане армянского происхождения заявляют о поддержке сепаратистского режима и обвиняют Азербайджан в военной агрессии против Армении?

В то время как российские власти призывают Азербайджан и Армению к миру, проживающие на территории России армяне озвучивают беспочвенные и клеветнические обвинения в адрес Азербайджана, в открытой форме поддерживают карабахских сепаратистов и разжигают межнациональную рознь в стране проживания.

И самое примечательное, это то, что эти события происходят при пассивном молчании соответствующих российских инстанций, потворствующих своим бездействием тому, что граждане России армянского происхождения в данной ситуации считают себя большими католиками, чем Папа римский.