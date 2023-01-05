На дороге Лачин-Ханкенди продолжается акция азербайджанских экоактивистов, начатая с 12 декабря прошлого года в знак протеста против незаконной добычи полезных ископаемых в зоне временного размещения российского миротворческого контингента.

Несмотря на многочисленные попытки Армении привлечь внимание международного сообщества к данной ситуации азербайджанская сторона активно продвигает свою повестку. Армянская сторона заявляет о «блокировке» Лачинской дороги, однако не вспоминает, что единственное предназначение этого коридора — обеспечение гуманитарных потребностей армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

Этот пункт закреплен в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, подписанного лидерами Азербайджана, России и самой Армении. Однако события, последовавшие после подписания этого документа, показывают, что Армения использовала Лачинский коридор в иных целях, а именно для транспортировки военных грузов и своих военнослужащих.

Несмотря на законные требования Азербайджана армянская сторона не признает факты нарушения Трехстороннего заявления и жалостливо умоляет ведущие державы и международные организации вмешаться в ситуацию, возникшую по вине самой Армении.

По заявлениям армянских чиновников можно судить о том, что Ереван пытается использовать возникшую ситуацию для очередной антироссийской истерии и привлечения в регион международных сил, а не выполнения законных требований Азербайджана.

Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства заявил о том, что Ереван ожидает от международного сообщества, в том числе от России, более предметных шагов в вопросе «разблокирования» Лачинского коридора. По его словам, «Азербайджан напрямую нарушает обязательства, взятые на себя в рамках Трехстороннего заявления, что вызывает большие вопросы по части его договороспособности».

По поводу того, кто договороспособен, а кто нет, международное сообщество было прекрасно осведомлено на всем протяжении нагорно-карабахского конфликта, и не Пашиняну говорить о нарушениях пунктов Трехстороннего заявления. В возникшей ситуации напрямую виновен сам Пашинян, который поставил свою подпись под Трехсторонним заявлением, но несмотря на истечение двух лет с момента подписания документа Армения саботирует выполнение взятых на себя обязательств. Вместо конструктивных подходов и здравых решений армянская сторона демонстрирует лишь истеричный визг и традиционное словоблудие, перекладывая ответственность на других за свои фатальные ошибки.

На этом фоне сама армянская пропаганда и проармянские горе-эксперты под стать Пашиняну приводят нелепые и абсурдные заявления для объяснения ситуации. К примеру, директор российского института стран ЕАЭС Владимир Лепехин заявил, что поднятый Азербайджаном вопрос незаконной эксплуатации рудников в Карабахе является абсолютно выдуманной и провокационной темой.

«На каком основании и кто может запретить разработку рудников? Ну хорошо, Баку считает эту территорию своей, но это его право так считать. Но если эти разработки носят частный характер – а у нас священная право частной собственности – на каком основании (Азербайджан – ред.) претендует на запрет?», — заявил Лепехин, обвинив российских дипломатов и политиков в том, что они запутались в политико-экономических категориях в этой «простой» ситуации.

Недалекий Лепехин, запутавшись в армянской лжи и избыточных парах крепких алкогольных напитков, так и не смог продолжить проблеск светлой мысли, зародившейся в его голове. Карабах принадлежит Азербайджану согласно международному праву, а это означает, что осуществляемая на этой территории разработка полезных ископаемых без разрешения Баку является незаконной. У Азербайджана есть все основания требовать запрета незаконной эксплуатации рудников, находящихся в Карабахе. По этой причине международное сообщество и не осуждает действия Азербайджана, в отличие от Лепехина, так и не разобравшегося в международном праве.