Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что с 1 октября в Херсонской области было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Только за время от 1 октября, и только на Херсонщине, от российского псевдореферендумао был освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов», — отметил президент.

Он добавил, что успехи есть и на восточном направлении.

«Обязательно наступит день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области. В тех районах, которые пока контролируются оккупантами. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма. Эта перспектива очевидна», — подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что «этим путем еще предстоит пройти».

«Еще предстоит выдержать много, много сделать: сделать и украинцам, и нашим партнерам — всем, кто ценит свободу и международное право», — сказал он. (УНИАН)