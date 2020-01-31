На границе США и Мексики обнаружен самый длинный контрабандный туннель

Пограничники США обнаружили самый длинный контрабандный туннель на юго-западной границе, заявило агентство пограничного контроля США. Туннель соединяет калифорнийский Сан-Диего и мексиканский город Тихуана. Согласно отчету агентства, длина туннеля составляет 1,3 километра, высота — 1,7 метра, ширина — 60 см, он проходит на глубине до 21 метра. Туннель пересекает под землей знаменитую стену Дональда Трампа, которая должна была стать преградой для контрабанды из Мексики.

Туннель полностью обустроен: имеются лифт, рельсы, вентиляция, высоковольтные электрокабели, сложная дренажная система. Пограничники были удивлены сложностью подземных строительных работ. Теперь, согласно американским законам, власти Мексики должны залить туннель бетоном со стороны США.

Этот район считается территорией, подконтрольной мексиканскому картелю Синалоа, глава которого Хоакин «Эль Чапо» Гусман был приговорен в июле к пожизненному заключению в американской тюрьме. С 2006 года США обнаружили уже 15 сложных контрабандных туннелей на границе с Мексикой. (DW)