На Гаити предотвратили попытку госпереворота и покушения на президента

Правоохранительные органы Гаити предотвратили попытку государственного переворота и покушения на президента страны Жовенеля Моиза.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает местный портал Haiti Libre.

Президент Мойз во время брифинга заявил, что благодаря спецслужбам в субботу была сорвана попытка государственного переворота. Он добавил, что заговорщики планировали его убийство.

Правоохранители задержали 20 человек, причастных к подготовке переворота.

Как сообщает агентство Франс Пресс, власти изъяли оружие у задержанных. По словам министра юстиции, в подготовке переворота были замешаны высокопоставленные представители власти.

| 2021-02-08T03:35:55+04:00 8 февраля 2021, 08:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss