На Гаити предотвратили попытку госпереворота и покушения на президента

Правоохранительные органы Гаити предотвратили попытку государственного переворота и покушения на президента страны Жовенеля Моиза.
Как передает РИА Новости, об этом сообщает местный портал Haiti Libre.
Президент Мойз во время брифинга заявил, что благодаря спецслужбам в субботу была сорвана попытка государственного переворота. Он добавил, что заговорщики планировали его убийство.
Правоохранители задержали 20 человек, причастных к подготовке переворота.
Как сообщает агентство Франс Пресс, власти изъяли оружие у задержанных. По словам министра юстиции, в подготовке переворота были замешаны высокопоставленные представители власти.