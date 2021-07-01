Александр Лукашенко сообщил, что Москва пообещала Минску «экономическую помощь» на фоне санкций со стороны ЕС. Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в четверг, 1 июля, приняли участие в пленарном заседании VIII форума регионов Беларуси и России. В связи с пандемией мероприятие проходило по видеосвязи.

По словам Лукашенко, перед заседанием у него с Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны «актуализировали» некоторые «экономические вопросы». О какого рода финансовой поддержке шла речь и каковы ее возможные объемы, белорусский лидер не уточнил.

«Владимир Владимирович, спасибо за то, что вы еще раз, публично уже, поддержали в непростой период Беларусь», — заявил он. Внимание в ходе беседы было уделено «проблематике продолжающегося санкционного давления на республику», в свою очередь констатировали в Кремле. (DW)