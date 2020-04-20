На фоне коронакризиса Ливия уходит на второй план — Лукьянов

В эти дни в Ливии правительственные войска, которых поддерживает Турция, провели ряд успешных операций и смогли взять под свой контроль некоторые территории. Как отмечают разные СМИ и независимые эксперты, в рамках атаки были использованы турецкие военные дроны, как было и в Идлибе, а среди пострадавших были и российские наемники.

Комментируя # развитие событий в Ливии эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов, сказал, что на минувшей неделе европейский союз заменил операцию «София» в Средиземноморье, призванное сдерживать движение нелегальных мигрантов через Средиземное море в Италию и далее в другие европейские страны, на операцию «Irini».

«Основной задачей новой операции является предотвращение поставки оружия на территорию Ливии извне. Правительство в Триполи получает оружие и другие боеприпасы в основном из Турции по морскому маршруту, в то время как Хафтар получает их с территории Египта, причем даже и по воздуху, и по земле. Понятно, что ЕС тем самым пытается блокировать военное присутствие Турции в Ливии. Таким образом, возникает реальная угроза падения Триполи, что и спровоцировало последнее обострение», — сказал эксперт.

По его словам, в этих условиях у ПНС (Правительства национального согласия) не было другого пути, кроме как развернуть масштабное наступление вдоль ливийского побережья на запад в сторону тунисской границы.

«Операция проводилась при поддержке местных племен Амазигов и, соответственно, сил милиции из различных регионов, в том числе из города Зуара. Это наступление оказалось достаточно успешным. Был занят населенный пункт Сбрата — очень важный город, который удерживался саляфитской милицией, входящей в состав прохафтаровских вооруженных формирований. Также были освобождены ряд сел и дорог, что позволило ПНС значительно улучшить свое положение и обеспечить выход к государственным границам Туниса. Таким образом, теперь правительственные силы смогут получать военную помощь в обход морской блокады, организованной операцией ЕС «Irini», — подчеркнул аналитик.

Лукьянов также добавил, что все это происходит на фоне неподписанных договоренностей о прекращении огня в Москве в начале января и в Берлине.

«Стороны тогда взяли на себя обязательство содействовать прекращению огня и работе комиссии, призванной решить проблемы мирным путём. Но переговоры, как мы знаем, вошли в тупик по всем ключевым направлениям, и продолжение боевых действий ярко демонстрирует неготовность ни одной из сторон к реальным переговорам и уступкам, т.к. к решению конфликта политическим путем», — добавил он.

По словам политолога, последнее удачное наступление правительственных войск достаточно болезненно было для Хафтара и для ливийской национальной армии в целом, поскольку под угрозой находится весь триполитанский фронт.

«Весь триполитанский фронт и так держится на очень хрупком альянсе с местными племенами и на крайне растянутых линиях поставок продовольствия. В этих условиях ситуация неоднозначная, поэтому говорить о потерях сложно. Каждая из сторон в рамках своей пропагандистской деятельности повышает показатели противника и занижает собственные. Тем не мнение, субъективно потери есть и они значительны для обеих сторон», — сказал эксперт.

Говоря о наемниках, участвующих в ливийской гражданской войне, он сказал, что они присутствуют по обе стороны фронта.

«В ливийской национальной армии (ЛНА) активно пользуются помощью наёмников из Чада и Судана и частных военных компаний из различных государств, в том числе с российским участием. ПНС, в свою очередь, пользуется огромной поддержкой турецкого правительства и там присутствуют турецкие военные специалисты и советники, с воздуха их прикрывают боевые дроны, управляемые турецкими операторами, ну и, конечно же, действуют сирийские наемники», — добавил он.

Комментируя влияние этой ситуации на российско-турецкие отношения, эксперт сказал, что на фоне кризиса, вызванного Сovid-19, ливийская проблема при всей своей важности уходит несколько на второй план.

«Поэтому, на мой взгляд, вряд ли стоит ожидать того, что российско-турецкие отношения в обозримой перспективе сильно изменятся из-за происходящего в этой стране. То же самое можно сказать и об отношениях других игроков, для которых сохранение статус-кво в Ливии стало нормой», — резюмировал он.