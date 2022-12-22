На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» во время проведения ремонтных работ произошло «маленькое возгорание».

«Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Ущерба и пострадавших нет», – сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов (цитата по РИА «Новости»).

По данным источника ТАСС, с корабля эвакуировано 20 человек, пострадавших нет. Очаг возгорания находился в каютах на левом борту. Его локализовали на площади 6 квадратных метров силами личного состава и представителей пожарных служб. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

«Адмирал Кузнецов» находится на ремонте с 2017 года. Сейчас его ремонтируют в сухом доке судоремонтного завода «Звездочка». В октябре 2018 года при спуске корабля на воду плавучий док ПД-50 резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть палубы.

После этого авианосец перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2019 года на корабле произошел пожар: от искры сварки в трюме загорелось топливо. Погибли два человека, а более десяти пострадали.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаева в 1985 году. В эксплуатацию его ввели в январе 1991 года. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений атак противника и поддержки операции по десантированию. На корабле могут базироваться 28 самолетов и 24 вертолета. (moscowtimes.ru)