На что потратит Азербайджан огромный кредит от АБР

Азиатский банк развития (АБР) готов выделить в 2021-2023 гг. Азербайджану кредитных ресурсов на общую сумму $780 млн. «Совет директоров банка утвердил бизнес-план для Азербайджана на трехлетний период, в рамках которого готов предоставить средства на сумму $780 млн», — говорится в сообщении банка.

Согласно бизнес-плану, АБР готов в этот период выделить Азербайджану 5 кредитов для проектов в сфере образования, ирригации, поддержки бизнеса, поддержки экономических реформ и на развитие железных дорог.

Комментируя # данную информацию, депутат Милли Меджлиса, экономист Вахид Ахмедов сказал, что если Азербайджан примет эти деньги, то очень важно правильно их использовать.

«Если они будут использованы для развития среднего и малого предпринимательства и экономики Азербайджана в целом, то эти деньги можно взять. Хотя еще стоит посмотреть, какие будут проценты. Сейчас мы живем в такой период, что деньги нужны всем, в том числе — Азербайджану. Когда мы утверждали бюджет Азербайджана 2020 года, предусмотрели на строительный сектор и прочие работы свыше 5 миллиардов долларов. Это помогло бы экономике страны. Но сейчас пандемия и стране нужны деньги, потому что государство недополучает средства в виде налоговых и таможенных поступлений. Поэтому эти деньги нам, конечно же, нужны», — считает Ахмедов.

По его словам, в таком случае, конечно же, увеличится внешний долг государства и это не есть хорошо, но если эти деньги будут реально использованы для развития среднего и малого бизнеса, то их стоит брать.

«Если же мы эти деньги берем просто так, для каких-то реформ и бумажных дел, то лучше этого не делать. У нас не особо большой сейчас внешний долг. Да, в последнее время мы видим, как он растет, и президент Азербайджана отмечает, что этот долг не должен превышать 20% ВВП страны. В развитых странах внешний долг приравнивается ВВП страны, как, к примеру, в США. Но у нас другой взгляд на этот счет, и поэтому Азербайджан делает все, чтобы сумма внешнего долга была небольшой.

Но 2020 год сложный год, пандемия коронавируса, падение цен на нефть и газ действуют на экономику страны. Вообще, нужно сказать, что в целом нефтедобывающие страны в очень плохом положении. Да, нехорошо влезать в долги, но без кредитов развивать экономику очень тяжело», — подчеркнул он.

Комментируя ситуацию с внешними долгами госкорпораций, парламентарий напомнил, что на последнем совещании президент Азербайджана критиковал действия и финансовую политику госкорпораций. «Потому что гарантами всех кредитов, которые они брали на развитие, выступало министерство финансов, то есть — государство. И теперь, если госкорпорации не могут возвращать кредиты, за них это приходится делать государству. А государство оплачивает кредитные долги госкорпораций за счет налогоплательщиков, то есть — нас. В итоге оплачивать кредиты госкорпораций придется нам. Поэтому президент страны очень жестко критиковал их финансовую политику и создал инвестиционный холдинг, чтобы контролировать все эти вопросы», — сказал он.

Ахмедов добавил, что если эти госкорпорации не смогут вернуть долги, то министерство финансов имеет право им больше никаких льгот не предоставлять.

«Сейчас над этим вопросом работает министерство финансов и инвестиционный фонд. Поэтому все эти вопросы будут урегулированы. Я не раз в парламенте выступал с инициативой приватизации некоторых из этих госкорпораций. Основные стратегические рычаги государство должно держать у себя, а не стратегические направления нужно приватизировать, и не нужно бояться этого. Частный сектор сам будет искать деньги, сам будет платить зарплаты работникам, привлекать инвестиции, платить налоги и сам же будет возвращать долги. Это даст толчок экономике», — резюмировал он.