На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, есть погибший

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджанской Республики продолжает мероприятия по надежной охране госграницы.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, 22 апреля 2020 года на служебной территории погранзаставы пограничного отряда «Гейтепе» пограничных войск ГПС близ села Дашкенд Ярдымлинского района была обнаружена попытка трех неизвестных нарушить госграницу из Ирана в направлении Азербайджана.

Погранзастава была поднята по приказу «К оружию», произведен предупредительный выстрел в воздух. Нарушители границы не подчинились и открыли огонь по пограничникам.

Пограннаряд применил оружие, один из нарушителей был ранен, остальные сбежали, воспользовавшись лесистой местностью и наличием тумана. Раненый нарушитель был госпитализирован, однако несмотря на принятые меры, спасти его жизнь не удалось.

На месте происшествия были обнаружены 2 кг наркотических веществ, напоминающих гашиш, 1 ружье с обрезанным дулом, 6 патрон и 1 гильза. Поисковые работы на территории продолжаются.

Представитель границы с иранской стороны был приглашен на беседу, проведена встреча на месте происшествия.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.