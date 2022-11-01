Вчера в Сочи состоялась трехсторонняя встреча между президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении Владимиром Путиным, Ильхам Алиевым и Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны приняли совместное заявление, в тексте которого нет упоминания о Карабахе. В преддверии встречи некоторые эксперты предполагали, что Пашинян сознательно соглашается на все предложения Путина, заранее зная, что Алиев на них не согласится, в том числе и на продление срока пребывания российских миротворцев в Карабахе.

На вопросы о том, насколько верны эти утверждения и уйдут ли с территории Азербайджана российские миротворцы, когда истечет срок их пребывания согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, пойдут ли Азербайджан и Армения по московскому сценарию урегулирования конфликта в беседе с # ответил политический аналитик Рауф Миркадыров.

«Итоги встречи в Сочи навевают несколько мыслей. В итоговом заявлении сторон, сделанном после встречи, нет упоминания о том, что в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта должна быть исключительная роль России. В тексте подчеркивается якобы положительная роль российских миротворцев в предотвращении возможных инцидентов, но нет ничего о будущем миротворческого контингента. Как известно, накануне встречи Пашинян заявлял о том, что согласен продлить срок пребывания российских миротворцев в Карабахе еще на 10-15 лет. В итоговом заявлении нет ничего о будущем пребывании российских миротворцев в регионе. Третий и очень важный момент – это то, что в тексте нет ничего конкретного о делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Это очень важные вопросы для России, которые она рассматривала в качестве первоочередных», — отметил эксперт.

По его словам, опять же неслучайно накануне встречи Пашинян заявил о том, что готов передать России контроль над армяно-азербайджанской границей.

«На встрече этот вопрос стороны так и не обозначили. В тексте заявлении мы не видим ничего предопределяющего со стороны России, в том числе и по поводу подписания мирного договора. То есть, мы можем констатировать, что Азербайджан и Армения смогли не поддаться давлению Путина, не принять его план урегулирования конфликта. Российский лидер сам признал, что некоторые наработки были исключены из текста заявления. Полагаю, что на Азербайджан и Армению было огромное давление, которое они выдержали.

При этом Пашинян после встречи заявил, что Армения согласна со всеми предложениями России. Выходит, что давление было оказано на Алиева, у которого есть определенный ресурс чтобы противостоять Путину. По крайней мере, России не удалось вернуть контроль над урегулированием конфликта. Скорее всего, мы будем свидетелями продолжения и других инициаций, рассмотрения и других вариантов так называемого вашингтонского сценария, хотя Пашинян назвал этот пакет азербайджанским», — заявил Миркадыров.

Он исключил, что Пашинян согласился на все предложения Путина исключительно потому, что на 100 процентов знал, что Алиев откажется от невыгодных Азербайджану вариантов.

«Дело в том, что у Пашиняна не было никакого выбора. Давайте вспомним, что сказал Путин во время Валдайского форума. Он сказал, что если Пашинян хочет передать Карабах под полный контроль Азербайджану, то Россия не против этого. То есть, это был как бы мессидж армянскому обществу о том, что Пашинян готов сдать Карабах. И только, якобы, Путин препятствует этому. Российский лидер также угрожал Пашиняну тем, что если Россия уйдет, то что же произойдет после. У Пашиняна не было выбора. Он достаточно ситуативный человек, который конкретно реагирует на ситуацию. У него нет политического подхода и он больше обеспокоен своей судьбой. Пашинян хочет сохранить свою власть. Он понимает, что его судьба по большому счету в руках Путина. И как только Путин выступил с таким угрожающим заявлением, Пашинян сразу же сказал, что согласен с российским планом урегулирования, продлить срок пребывания миротворцев, передать границу с Азербайджаном под контроль Москвы. Но скорее всего, он очень надеялся на то, что с такими условиями Ильхам Алиев не согласится», — считает аналитик.

Коснувшись поведения азербайджанского лидера, эксперт высказал мнение, что у Путина были достаточно серьезные аргументы и в разговоре с Алиевым.

«Еще до начала этой встречи я заявлял, что у Алиева есть возможность манёвра. У России есть рычаг давления на Азербайджан в виде российских миротворцев, трудовых мигрантов-азербайджанцев и др. Но использование радикальных мер сегодня Путину не выгодно потому, что существует фактор Турции.

Сегодня мало кто из мировых лидеров готов общаться с Путиным, но Эрдоган в этом списке является исключением. Это единственный лидер страны, входящей в НАТО, кто отказался подключаться к антироссийским санкциям. Это позволяет в какой-то мере России обходить санкции через Турцию. Другими словами, Путину невыгодно обострять отношения с Турцией. Ильхам Алиев также получил определенные гарантии от западных стран. Неслучайно вашингтонский план урегулирования Пашинян назвал азербайджанским, как бы намекая на то, что Баку согласен с американскими наработками», — подчеркнул он.

Коснувшись перспектив дальнейшего развития событий, Миркадыров отметил, что в настоящее время между коллективным Западом и Россией идет глобальная борьба и сложившаяся ситуация на Южном Кавказе является частью этого противостояния.

«Здесь важно обратить внимание на некоторые моменты. За последние месяцы председатель Европейского совета Шарль Мишель четыре раза встречался с руководителями Азербайджана и Армении. Госсекретарь США Энтони Блинкен также несколько раз звонил им. Эти чиновники достаточно заняты, чтобы не обращать свое внимание на Южный Кавказ. Но сделали это, так как есть глобальные составляющие. Западу необходимо, чтобы страны Южного Кавказа стали независимы от России. Наш регион рассматривается Западом в качестве транспортного и энергетического хаба, в котором очень важна роль Азербайджана и Армении. Поэтому Запад откровенно заявляет, что он пытается выдавить Россию из региона. Эта борьба будет еще продолжаться. Многое зависит от того, чем завершится противостояние в Украине. Важно то, что на сегодняшний день России не удалось перехватить инициативу у Запада по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта», — заключил он.