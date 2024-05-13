В разные отделения полиции Еревана доставлены 151 участник акций неповиновения. Об этом сообщили Sputnik Армения в пресс-службе МВД республики.
С утра акции гражданского неповиновения стартовали в разных частях армянской столицы.
В пресс-службе МВД отметили, что все упомянутые граждане задержаны за невыполнение законных требований представителей власти (по статье 182 УК Армении).
Группы оперативного реагирования Защитника прав человека Армении отправились в отделения полиции для ознакомления с тем, как соблюдаются права граждан, подвергнутых приводу во время акции протеста у здания правительства в центре Еревана. Об этом сообщает офис Омбудсмена.
Ранее глава Тавушской епархии ААЦ и лидер движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян в ходе митинга в Ереване анонсировал массовые акции неповиновения с 08:00 понедельника.(Sputnik Армения)