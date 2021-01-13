Мы пристально следили за московской встречей 11 января — глава МИД Турции

В столице Пакистана Исламабаде проходит пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Турции и Пакистана.

Об этом передает официальная страница МИД Азербайджана в Twitter.

В ходе конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что его страна пристально следила за встречей лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве.

«Мы знаем, что Азербайджан станет гарантом мира и стабильности в регионе, а также принесет на освобожденные территории процветание», — подчеркнул Мевлют Чавушоглу.(Trend)