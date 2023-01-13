Признаться, не знаю насколько все это верно, но экономисты богатых христианских стран отмечают, что их правительства различные финансовые средства, собранные у населения в течение года, возвращают гражданам в праздничные рождественские дни.

Конечно, мир состоит не только из христианских стран, есть страны другого вероисповедания. Но в вопросах распределения национального дохода и богатства нет единых стандартов. Если возьмем три нефтяные страны – Нигерию, Иран и Норвегию — все станет понятно и наглядно. Нигерия — голодная страна, в Иране в настоящее время идет революция и среди требований протестующих немало лозунгов социального характера. Только в европейской Норвегии есть благополучная и достойная жизнь.

У читателя может возникнуть резонный вопрос: к чему мы все это говорим? С каждым днем инфляция еще ощутимее стучит в наши двери. Новый год в этом плане не стал исключением – цены на различные продукты и услуги заметно выросли. Конечно, правительство сразу отреагировало на очередной виток инфляции – был принят серьезный социальный пакет, повысили минимальную заработную плату и пенсии.

Теперь все заняты обсуждением этого. Некоторая группа анализирует адекватность социального пакета правительства к новым ценам. Сразу заметим, что этих людей ожидает большое разочарование – дело в том, что, если резко повысить заработные платы и пенсии, это может привести к очередному витку инфляции, цены станут, как говорится, астрономическими.

Вторая группа аналитиков сравнивает наши социальные реалии с требованиями Европейской Социальной Хартии и рекомендациями Международной Организации Труда. Они стараются обратить внимание наших чиновников на международные реалии. Но, к большому сожалению, обе группы наших аналитиков заблуждаются.

Во-первых, когда у нас принимаются те или иные решения, в последнюю очередь учитывается общественное мнение. Мы отмечаем это обстоятельство с большим сожалением. Поэтому наших чиновников не очень-то интересует: кто, как и с чем сравнивает наши социально-экономические реалии.

Во-вторых, надо довольствоваться современными реалиями. Если не было нефти и газа, наша страна, наверное, была бы в одном ряду с бедными странами мира, т.к. Азербайджан уже тридцать лет является независимым государством, но несмотря на это, удельный вес ненефтяного сектора в бюджете не очень внушает оптимизм.

В-третьих, социальные права связаны с общественными и политическими правами. Социальные права человека неразрывно связаны также с достоинством его – тут на первый план выдвигается оценка человеческого труда. Поэтому в странах, которые еще не полностью демократичны, говорить о социальных правах, это тоже самое, что рассуждать о трансцендентальной логике Иммануиля Канта. Потому что, только свободный человек, только человек, который имеет право выбора, может быть окружен справедливым социальным климатом. Поэтому кроме Европейской Социальной Хартии надо еще говорить и о Европейской Конвенции о правах и свободах человека и гражданина…

У человека, в первую очередь, должно быть право выбора, в противном случае, его труд не будет оценен должным образом. Помнится, несколько лет тому назад один знакомый, который, работал в иностранной фирме, рассказал мне следующий эпизод. Когда они поднимали вопрос о зарплатах, им говорили, что у вас даже профессора не получают сто долларов! Знакомый говорил, что в ответ они вынуждены были просто-напросто молчать, потому что у них не было права выбора – ведь не было возможности найти другую, более оплачиваемую работу…

Слава Богу, теперь все обстоит по-другому, бедность осталась позади. Но мы до сих пор полностью не освободились от нее, как физический или математический маятник вращаемся вокруг нее, по той простой причине, что мы еще полностью не свободны, мы еще не имеем настоящего права социального и трудового выбора…