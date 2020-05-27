МВД установило личности шестерых организаторов собачьих боев

Установлены личности организаторов собачьих боев в Азербайджане.
Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов.
Он отметил, что в настоящее время продолжается разбирательство в связи с распространёнными в соцсетях видеокадрами.
«Продолжаются разбирательства для юридической оценки совершенного ими деяния и привлечения к ответственности».
Э.Захидов сказал, что установлено, что организаторов собачьих боев шестеро.
Отметим, что в соцсетях распространены кадры лиц, устраивающих собачьи бои. В распространенной информации говорится, что эти лица устраивают запрещенные собачьи бои. Предположительно, организаторы платных собачьих боев находятся в Сумгайыте.
Так, собачьи бои длятся до смерти собак, после проигравшая собака разделывается и вскармливается другим собакам. Распространены также кадры вскармливания одной собаки другой.