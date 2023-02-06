Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что мощное землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, ощущалось в 10 провинциях страны. Об этом он сказал в эфире телеканала TRT.

По словам Сойлу, основной удар пришелся на город Кахраманмараш. После землетрясения магнитудой 7,4 произошло еще не менее 22 повторных толчков, шесть из них были магнитудой более 6.

«Землетрясение ощущалось в 10 провинциях, в том числе в Кахраманмараше, Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, Малатье, Диярбакыре. К сожалению, есть жертвы», — уточнил глава МВД Турции.

Сулейман Сойлу также сообщал, что в стране объявлен самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений сразу в нескольких регионах Турции.