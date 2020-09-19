МВД Республики Беларусь заявило о планах задержанного минчанина отравить силовиков

Задержанный житель так называемой «Площади Перемен» в Минске Степан Латыпов намеревался распылить химикаты у домов силовиков. Об этом 19 сентября сообщил неназванный сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь в эфире государственного телеканала СТВ.

«Через интернет-мессенджеры и социальные сети он занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации органов власти и управления, против сотрудников милиции организована несанкционированная акция в столице по размещению на фасадах зданий запрещенной символики, флагов, муралов», — приводит «РИА Новости» слова представителя МВД.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов с помощью техсредств узнали о намерении фигуранта применить химический препарат первого класса опасности, содержащий яд дифосфин, против сотрудников милиции и иных лиц.