МВД Республики Беларусь заявило о планах задержанного минчанина отравить силовиков

Задержанный житель так называемой «Площади Перемен» в Минске Степан Латыпов намеревался распылить химикаты у домов силовиков. Об этом 19 сентября сообщил неназванный сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь в эфире государственного телеканала СТВ.
«Через интернет-мессенджеры и социальные сети он занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации органов власти и управления, против сотрудников милиции организована несанкционированная акция в столице по размещению на фасадах зданий запрещенной символики, флагов, муралов», — приводит «РИА Новости» слова представителя МВД.
Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов с помощью техсредств узнали о намерении фигуранта применить химический препарат первого класса опасности, содержащий яд дифосфин, против сотрудников милиции и иных лиц.
На текущий момент Латыпов арестован, возбуждено уголовное дело, проводится обыск в принадлежащих ему транспортных средствах и арендуемых складских помещениях.
Накануне постоянный представитель Республики Беларусь при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране и не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
Массовые протесты в Республике Беларусь начались после объявления результатов выборов, согласно которым президентом страны в шестой раз избран Лукашенко. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы городов, происходили столкновения с силовиками, есть пострадавшие с обеих сторон (aif.ru).