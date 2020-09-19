МВД Республики Беларусь заявило о планах задержанного минчанина отравить силовиков

Задержанный житель так называемой «Площади Перемен» в Минске Степан Латыпов намеревался распылить химикаты у домов силовиков. Об этом 19 сентября сообщил неназванный сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь в эфире государственного телеканала СТВ.

«Через интернет-мессенджеры и социальные сети он занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации органов власти и управления, против сотрудников милиции организована несанкционированная акция в столице по размещению на фасадах зданий запрещенной символики, флагов, муралов», — приводит «РИА Новости»  слова представителя МВД.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов с помощью техсредств узнали о намерении фигуранта применить химический препарат первого класса опасности, содержащий яд дифосфин, против сотрудников милиции и иных лиц.

На текущий момент Латыпов арестован, возбуждено уголовное дело, проводится обыск в принадлежащих ему транспортных средствах и арендуемых складских помещениях.

Ранее в этот же день участник акции протеста в Витебске напал на сотрудников милиции Отмечается, что мужчина серьезно увлекается фашистской символикой и принимает активное участие в митингах.

Накануне постоянный представитель  Республики Беларусь при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране и не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.

Массовые протесты в Республике Беларусь начались после объявления результатов выборов, согласно которым президентом страны в шестой раз избран Лукашенко. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы городов, происходили столкновения с силовиками, есть пострадавшие с обеих сторон (aif.ru).

| 2020-09-20T00:35:23+04:00 20 сентября 2020, 02:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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