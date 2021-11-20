Министерство внутренних дел предупредило граждан о минной опасности на освобожденных территориях. В информации говорится: «Мы взываем к обществу — журналистам, блогерам, общественности, так как вместе мы сильны, вместе мы ответственны!

Взрывоопасные остатки войны остаются источником опасности. Как избежать этих рисков, есть ли выход? Конечно есть. Это в первую очередь ответственность. Необходимо соблюдать правила безопасности. Каждый из нас должен быть внимательным и ответственным, особенно в освобожденных от оккупации и близлежащих районах.

Сегодня в Геранбойском районе один человек потерял здоровье в результате разрыва мины, которую принесло течением на пастбище. Если бы он был более осторожен, если бы уведомил соответствующие органы о сомнительном предмете, этого инцидента не произошло бы.

Сообщив при обнаружении подозрительного предмета в соответствующие органы, каждый из нас может спасти жизнь и здоровье другого человека, а также свою жизнь».