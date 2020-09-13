МВД Беларуси будет «реагировать» на детей на незаконных акциях

МВД Беларуси предупредило, что будет «реагировать» на факты присутствия в толпе на несанкционированных акциях малолетних детей в сопровождении «активно протестующих родителей».
«В очередной раз обращает на себя внимание присутствие в толпе малолетних детей в сопровождении активно протестующих родителей. Мы будем постоянно говорить о том, что это опасно, и реагировать на подобные факты», — говорится в сообщении МВД Беларуси, опубликованном в его Telegram-канале в воскресенье.
Подчеркивается, что «родители ответственны за жизнь и здоровье своих детей».
| 2020-09-13T14:33:22+04:00 13 сентября 2020, 16:54|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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