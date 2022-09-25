Мужчинам «мобилизационного возраста» могут ограничить выезд из России после окончания «референдумов» на оккупированных РФ территориях Украины. Об этом со ссылкой на два источника, близких к администрации президента сообщает издание «Медуза» в воскресенье, 25 сентября.

По словам одного из собеседников издания, наиболее вероятная дата введения запрета — 28 сентября. «Референдумы» в «ДНР», «ЛНР» и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины закончатся вечером 27 сентября. Собеседник «Медузы» рассказал, что, возможно, будет введено подобие «выездных виз» и для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

Военные комиссары нескольких субъектов России в приказах о мобилизации уже запретили военнослужащим запаса выезжать за пределы России. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале уведомления, выданные сотрудниками ФСБ людям, пытавшимся выехать из России в Казахстан. В справках утверждается, что им отказано в выезде на основании решения военного комиссариата.