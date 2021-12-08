Житель Малайзии помог уличной собаке, которую отравили неизвестные, пишет World of Buzz. По словам мужчины, пес сам пришел к нему домой и всем видом показывал, что нуждается в помощи.

Как рассказал мужчина по имени Апих Макквин, собака пришла к нему в три часа ночи. Сначала малазиец испугался, видя умирающего пса, и не знал, что делать, но не смог пройти мимо. Первым делом хозяин дома вынес для животного одеяло и кокосовую воду.

«Я вообще боюсь собак, но эту мне стало жалко. Она дрожала от холода, изо рта шла пена», — поделился Апих.

Уже на следующий день собака стала чувствовать себя лучше. Животное уверенно стояло на ногах, а после того, как мужчина еще раз покормил пса, тот убежал обратно на улицу.

«Я не знаю, есть ли у собаки владелец. Я накормил ее сардинами, и она убежала», — вспоминает Макквин.

Пользователи соцсетей поблагодарили Апиха за то, что он он не остался равнодушным и помог собаке, которая могла бы погибнуть.