Муталлим Абдулгасанов: «Вода используется неэффективно»

Наземные водные запасы Азербайджана составляют 30 миллиардов, а подземные — около девяти миллиардов кубометров. Из них используется около 12,8 миллиарда кубометров.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заведующий отделом регулирования окружающей среды и природных ресурсов министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов. По его словам, в орошении, водоснабжении и промышленности допускается потеря воды.

«Около 70 процентов потребляемой нами воды поступает в страну извне загрязненной. Несмотря на поступление извне, вода используется неэффективно, допускается ее чрезмерное расходование.

Согласно требованиям законодательства вода должны использоваться эффективно и следует вести ее учет. В частности, расточительство допускается в орошении, не используются экономичные системы капельного орошения. В настоящее время в этом направлении в стране предпринимаются соответствующие шаги, строятся водохранилища, оросительные каналы, реконструируется система водопроводов», — сказал Абдулгасанов.

По его словам, Баку и Абшеронский полуостров не обладают собственными запасами питьевой воды в достаточном количестве, а сточные воды, вместо использования в качестве технической воды после очистки, сливаются в реки и море.