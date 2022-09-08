Совет муниципального образования (МО) «Смольнинское» в Санкт-Петербурге решил призвать депутатов Госдумы обвинить президента России Владимира Путина в госизмене из-за развязывания войны против Украины, чтобы отстранить его от должности. Об этом сообщил депутат МО «Смольнинское» Дмитрий Палюга в четверг, 8 сентября.

«Решение поддержало большинство присутствующих депутатов», — написал Палюга, не уточнив, сколько человек проголосовали «за».

Он также опубликовал тексты решения и обращения, которое планируется направить депутатам Госдумы. В обращении подчеркивается, что на войне «гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане», от последствий вторжения страдает экономика России, а в результате действий Путина блок НАТО расширяется за счет присоединения Швеции и Финляндии. Одной из целей войны была объявлена демилитаризации Украины, но «был достигнут обратный эффект», поскольку с 24 февраля Киев получил новых вооружений на 38 млрд долларов, говорится в обращении.

«Считаем, что решение президента Путина о начале СВО наносит вред безопасности России и ее граждан. В связи с этим просим вас как депутата Государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности», — говорится в тексте документа.

В начале марта депутаты МО «Смольнинское» отправляли Путину обращение с призывом остановить войну и уйти в отставку.