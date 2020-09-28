Москва призывала всех проявлять максимальную сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе

Москва призывает всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Призываем всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность, в том числе в плане риторики. Сейчас важно быть максимально осторожными, чтобы незамедлительно добиться прекращения огня и возвращения сторон за стол переговоров», — сказал он.

«Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ активно участвует в этом процессе с 1991 года. Мы намерены продолжить контакты со всеми партнерами», — добавил замглавы МИД РФ.