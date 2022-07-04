Болгарские спецслужбы имеют данные, согласно которым Россия платит около 2000 евро в месяц общественным деятелям, журналистам и политикам за распространение своей пропаганды в стране.

Об этом сообщила пресс-секретарь правительства, глава аппарата премьер-министра Лена Бориславова, передает Euractiv.

По ее словам, Россия платила за формирование общественного мнения болгарским политикам, известным журналистам, аналитикам, политологам и другим лицам, которые появляются в общественных СМИ.

«Всем, кто бесплатно плюет на ЕС и НАТО, а также поддерживает действия Путина в Украине, вы должны знать. Вы облажались. Те, кто вдохновляет вас на это, получают деньги. Ежемесячно», — отметила Бориславова.

По ее словам, некоторые спикеры привыкли вводить публику в заблуждение, играть с ложными представлениями и страхами.