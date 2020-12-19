Москва и Эр-Рияд подпишут дорожную карту по сотрудничеству в 2021 году

Россия и Саудовская Аравия подпишут дорожную карту по торгово-экономическому сотрудничеству в первой половине 2021 года. Об этом в субботу, 19 декабря, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках встречи с принцем Абдель Азизом бен Сальманом.

«Сегодня мы договорились, и подготовлена дорожная карта развития нашего торгово-экономического сотрудничества. Договорились о ее подписании в течение первого полугодия следующего года», — отметил Новак.

Также он подчеркнул, что РФ и Саудовская Аравия продолжат соблюдать соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в целях достижения баланса.

В заключение Москва и Эр-Рияд договорились о дальнейшем мониторинге ситуации на рынке нефти, при необходимости государства будут вносить новые предложения.

Кроме того, стороны отметили приверженность сделке ОПЕК+ и отметили вероятность ее продления до 2022 года.

Новак также отметил, что товарооборот между странами вырос на 60%.

9 декабря Новак cообщил, что РФ восстановит добычу нефти более чем на 30% после сокращения в рамках сделки по ОПЕК+ с января 2021 года. По его словам, страна может увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки.

Из-за распространения коронавируса зимой 2020 года резко снизился спрос на углеводороды. В марте страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти с целью снижения. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и одновременно снизить цены. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов страны — участницы ОПЕК+ согласовали в апреле (iz.ru)