Украина и Азербайджан планируют в течение трех месяцев подписать дорожную карту по сотрудничеству в области здравоохранения.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на сессии «Двусторонние фармацевтические переговоры: от диалога к сотрудничеству — фармацевтический потенциал Украины и Азербайджана» в рамках 27-й Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций (Medinex 2025).

«Через три месяца мы хотим увидеть дорожную карту, составленную по итогам сегодняшних переговоров, а через год — уже результаты реализованных договоренностей», — отметил министр.

Ляшко подчеркнул важность активного взаимодействия между сторонами и призвал к практической реализации достигнутых договоренностей.