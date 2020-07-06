Морриконе написал собственный некролог

Bтальянский композитор Эннио Морриконе написал собственный некролог, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката и друга семьи маэстро Джорджо Ассумму.

Некролог Ассумма продемострировал журналистам, собравшимся у больницы, где композитор умер. «Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью», — написано в документе.

В записке Морриконе признался в любви своей жене Марии и изъявил желание провести закрытые похороны.

Эннио Морриконе скончался в ночь на 6 июля на 92-м году жизни.