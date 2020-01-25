Моралес осудил решение временных властей Боливии приостановить дипотношения с Кубой

Экс-президент Боливии Эво Моралес в пятницу раскритиковал решение временных властей страны приостановить дипломатические отношения с Кубой.

«Мы категорически осуждаем приостановку правительством де-факто Жанин Аньес отношений с братской Кубой и постоянное ухудшение образа Боливии на международной арене в том, что касается свободы самоопределения, суверенитета и дипломатии», — написал он в Twitter.

По словам МИД Боливии, решение приостановить диплотношения с островным государством связано «с недавними недопустимыми заявлениями главы МИД [Кубы] Бруно Родригеса Паррильи и постоянным враждебным отношением, регулярными оскорблениями Кубы в отношении конституционного правительства Боливии».

Ранее и.о. президента Боливии Жанин Аньес заявила, что правительство экс-главы государства Эво Моралеса перевело посольству Кубы в Ла-Пасе $147 млн за услуги кубинских врачей, работающих в Боливии. Как утверждает Аньес, непосредственно врачам из этой суммы было передано 20%. Глава МИД Кубы назвал слова Аньес «пошлой ложью самопровозглашенного режима».(ТАСС)