Моралес осудил решение временных властей Боливии приостановить дипотношения с Кубой

Экс-президент Боливии Эво Моралес в пятницу раскритиковал решение временных властей страны приостановить дипломатические отношения с Кубой.

«Мы категорически осуждаем приостановку правительством де-факто Жанин Аньес отношений с братской Кубой и постоянное ухудшение образа Боливии на международной арене в том, что касается свободы самоопределения, суверенитета и дипломатии», — написал он в Twitter.

По словам МИД Боливии, решение приостановить диплотношения с островным государством связано «с недавними недопустимыми заявлениями главы МИД [Кубы] Бруно Родригеса Паррильи и постоянным враждебным отношением, регулярными оскорблениями Кубы в отношении конституционного правительства Боливии».

Ранее и.о. президента Боливии Жанин Аньес заявила, что правительство экс-главы государства Эво Моралеса перевело посольству Кубы в Ла-Пасе $147 млн за услуги кубинских врачей, работающих в Боливии. Как утверждает Аньес, непосредственно врачам из этой суммы было передано 20%. Глава МИД Кубы назвал слова Аньес «пошлой ложью самопровозглашенного режима».(ТАСС)

| 2020-01-24T23:16:49+00:00 25 января 2020, 07:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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