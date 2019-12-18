Моралес объяснил, почему не будет выдвигаться на выборах в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес объяснил в интервью аргентинскому изданию Pagina 12, почему не станет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах в стране.
Ранее Моралес прибыл в Аргентину для получения статуса беженца, оттуда он будет руководить президентской кампанией его партии «Движение к социализму» (MAS) на выборах 2020 года. Глава кабинета министров Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил в воскресенье, что Аргентина позволит Моралесу делать политические заявления, в ответ власти Боливии пообещали обратиться в международные инстанции.
«Почему (бывший вице-президент – ред.) Альваро Гарсия Линера и я сказали, что не будем кандидатами? Чтобы объединить Боливию, чтобы не было конфронтации», — заявил Моралес.
«Когда ведешь кампанию, не будучи кандидатом, получаешь больший авторитет. Не всегда нужно быть кандидатом, чтобы вести кампанию… Я не кандидат. Есть новые лидеры, как мужчины, так и женщины, профессионалы», — добавил он.(РИА Новости)
| 2019-12-17T22:20:36+00:00 18 декабря 2019, 04:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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