Cars and Coffee – всемирно известный автомобильный фестиваль пройдет 15 июня в Baku Crystal Hall.

В рамках фестиваля будет организована выставка суперкаров, спортивных автомобилей, классических автомобилей и тюнингованных автомобилей.

В ходе мероприятия впервые в Азербайджане будет организовано Monster Truck Show (разбивание машин, прыжки через машины и другие трюки).

Кроме того, профессиональные каскадеры из Германии и Великобритании впервые в нашей стране исполнят шоу «Дуэт на двух колесах», шоу «Гипердрифт», «Скайфолл» и другие интересные автомобильные трюки.

В рамках фестиваля будут представлены миксы нескольких известных диджеев, музыкальная программа и другие разнообразные развлекательные программы. (Минвал.аз)