Российский боец смешанных единоборств (ММА), а теперь и член Совета депутатов городского округа Красногорска Джефф Монсон раскритиковал решение американских властей бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

«Я не знаю, как можно всерьез воспринимать то, что США обеспокоены тем, как в Китае обращаются с людьми. Это политически мотивированное решение. Это не та забота США о мусульманах, которая должна быть. Они беспокоятся только о своей политической репутации в мире. В спорте не должно быть места политической озабоченности, речь должна идти только о том, что спортсмены защищают честь своей страны, показывают то, что они делали на тренировках на протяжении многих лет», — цитирует Монсона «Матч ТВ».

Напомним, 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. 8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединилась Австралия.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. (Газета.ру)