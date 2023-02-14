Власти Молдовы временно закрыли свое воздушное пространство в целях безопасности, об этом говорится в сообщении авиакомпании Air Moldova.

«На данный момент воздушное пространство Молдавии закрыто, ждём возобновления рейсов. Уважаемые пассажиры пожалуйста, сохраняйте спокойствие и следите за информационными сообщениями», — говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что на Молдову готовятся нападения. Согласно ее версии, «цель диверсий состоит в том, чтобы свергнуть конституционный строй, чтобы передать страну в распоряжение России».