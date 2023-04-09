«Официальный Кишинев заинтересован в привлечении азербайджанских инвесторов и диверсификации источников поставок газа за счет Баку».

Как передает АПА, об этом написал в «Telegram» вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Он встретился в Кишиневе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым.

«Я подчеркнул, что Молдова заинтересована в привлечении в страну как можно большего числа азербайджанских инвесторов для реализации совместных проектов. Наша страна заинтересована в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа», — отметил Попеску.

Вице-премьер Молдовы высоко оценил результаты, достигнутые после установления дипломатических отношений между двумя странами, и заявил, что Кишинев открыт для развития сотрудничества с Баку в энергетической, экономической и сельскохозяйственной сферах.

Стороны обсудили также сотрудничество Молдовы и Азербайджана в рамках международных и региональных организаций.