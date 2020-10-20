Молдова и военный сценарий возвращения оккупированных территорий

Довольно жесткие события вокруг Карабаха заставляют участников таких же конфликтов в других странах задуматься о вероятности похожих сценариев. В Молдове (где приближаются выборы президента) лидеры обоих лагерей пытаются усиливать риторическое давление на Приднестровье, а Тирасполь в свою очередь поспешил заявить ОБСЕ, что готов идти на переговоры по урегулированию на предлагаемых условиях.

Тем не менее, СМИ рассматривают возможности силового сценария. А, например, кандидат в президенты Андрей Нэстасе заявил, что готов урегулировать проблему Приднестровья «решительными действиями».

В ходе предвыборных дебатов на TVR Moldova этот кандидат в президенты заявил, что «по Приднестровью не переговоры нужно вести, а нужно возвращать», сообщает Știri.md.

Нэстасе заявил, что воссоединение Республики Молдова является приоритетом для него и его команды, и он намерен решить эту проблему очень быстро, независимо от того, насколько велики дипломатические усилия, которые ему придется приложить.

«Приднестровье ни с кем не нужно обсуждать, Приднестровье нужно вернуть. Я решительный человек, который разрушает эту проблему дипломатическими мерами, путем демократизации и демилитаризации этого региона. Я действительно все решу. Я знаю, как это сделать, и уверяю вас, что Приднестровье можно вернуть! — подчеркнул Андрей Нэстасе.

Президентские выборы там, напомним, назначены на 1 ноября.

В том, что диалог по приднестровскому урегулированию в существующем формате Постоянного совещания «5+2» (ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, США, Евросоюз — наблюдатели) ни к чему не приведет, уверена лидер оппозиционной молдавской партии «Действие и солидарность», кандидат от проевропейских сил Майя Санду. Эта экс-премьер считает, что в вопросе возвращения левобережного региона под юрисдикцию Кишинева нужно больше опираться на поддержку граничащей с Приднестровьем Украины. Также она не считает нужным проводить консультации с приднестровскими сепаратистами. По словам политика, Кишиневу нечего обсуждать с Тирасполем, так как на данном этапе уже «сложилось впечатление, что некоторые во время двусторонних переговоров не искали пути решения проблем, а обсуждали новые коррупционные схемы», — передает EADaily.

Возвращение Приднестровья называет своей главной задачей на посту президента и претендующий на второй мандат глава государства Игорь Додон. «Я считаю, что самый важный момент, который касается будущего Молдовы, это реинтеграция страны — решение приднестровской проблемы», — подчеркнул глава государства.

По словам Додона, за четыре года президентства Кишиневу удалось наладить хороший диалог с Тирасполем. Он отметил, что в отличие от предыдущих молдавских лидеров, за последнее время он восемь раз встречался с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Ради решения этой задачи, говорит Додон, «стоит рискнуть и стоит побороться».

Может ли в Молдове на Днестре вспыхнуть война, как в Нагорном Карабахе, задается вопросом «КП в Молдове». Вооруженный конфликт в бывшей Молдавской ССР разгорелся в марте и был потушен к августу 1992-го. В этом противостоянии погибло почти 400 человек с молдавской стороны и более 800 со стороны Приднестровья. Бои прекратились после ввода 3100 миротворцев из России. 14-я российская армия, стоявшая на этих территориях во главе с генералом Лебедем, тоже стала фактором заморозки конфликта.

Возможно ли в Приднестровье возобновление боев, какие тут возможны тенденции? Насколько реальным может оказаться военный сценарий?

Своими соображениями по этому поводу согласился поделиться с # президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Киев) Михаил Гончар:

— Военный сценарий возвращения оккупированных территорий и Нагорного Карабаха, которому азербайджано-турецкий альянс отдал предпочтение с учетом нулевой результативности (без)деятельности Минской группы ОБСЕ, вряд ли реален в случае Молдовы.

Молдова – не Азербайджан. У нее нет нефтяных и газовых доходов, за счет которых она могла бы закупить современные технику и вооружения и создать вооруженные силы, необходимые для успешной операции восстановления контроля над Приднестровьем. Для сравнения: военный бюджет Азербайджана в 2020 году составляет примерно 2,3 млрд долл. США, а Молдовы – около 30 млн долл. США. Что можно приобрести из современной военной техники на эту сумму? Вопрос риторический.

В отличие от малонаселенного и экономически малозначимого для Азербайджана Нагорного Карабаха, Приднестровье является промышленным регионом Молдовы, обладающим металлургией, энергетикой, машиностроением, текстильной промышленностью. До 40% ВВП бывшей Молдавской ССР производилось на Левобережье Днестра.

К тому же, на территории Приднестровья находятся российские вооруженные силы в виде “Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова”.

В самой Молдове, в отличие от Азербайджана, вряд ли будет консенсус в обществе по поводу силового варианта решения проблемы по восстановлению территориальной целостности. “Додонизм” – это не просто пророссийский Додон в президентском кремле, это отражение настроений части общества и политикума, все еще уповающего на Россию.

“Решительные действия”, вероятно, были бы возможны в виде совместной и синхронной тотальной блокады Румынией, Молдовой и Украиной сепаратисткой территории левобережья Днестра. Но вряд ли к этому будет когда-либо готова Молдова из-за состояния внутреннего хаоса, который в последние годы активно генерировался Россией через свою агентуру влияния на молдавский политикум.