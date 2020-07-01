Могильщики — герои смутного времени

Коварный вирус, не желающий никуда уходить и погрузивший весь мир в состояние тоски и тревоги, спровоцировал все же чудесные и удивительные выкрутасы в одной северной стране. Там решили устроить конкурс по скоростному копанию могил. Пока, в рамках отдельно взятого города. Но, если северянам понравится, если они войдут во вкус, то вполне можно будет распространить конкурс на всю страну. Тем более, что изначально соревнования должны были пройти в ином городе северной страны, в рамках форума ритуальных агентств.

Организаторы конкурса, явно стараясь отнять хлеб у писателей-сатириков, причем у тех из них, что пишут в жанре черного юмора, огласили уже и условия участия: указаны размеры ямы, и было сказано, что гроб должен поместиться внутрь с первого раза. Сколько, все же, бьющего через край жизнелюбия и оптимизма было у северян! Как твердо они верили в то, что их страна совсем уже скоро окончательно поднимется с колен! С другой стороны, все это вполне укладывалось в рамки давней местной традиции под названием «повод для принятия внутрь».

Нет, северяне были знамениты на весь мир тем, что им зачастую и повода-то никакого не надо было. И причины тоже. Устраивали, понимаешь, скоростное потребление спиртного назло всем государствам, что испокон веков норовили завоевать это чудное государство, кстати, самое большое в мире по территории. У некоторых «спринтеров» даже погоняла были соответствующие, хоть и иностранные — Уссейн Болт. И все эти «спортсмены», ясное дело, с радостью восприняли новость о предстоящем конкурсе могильщиков-спринтеров.

Несколько приуныли, правда, еще недавно бывшие в тренде представители новоявленного дива-чемпионата по оплеухам. Это было ноу-хау страны, претендовавшей на звание мировой империи. Крепкие, статные, могучие северяне активно тренировались, надо полагать на рабочих местах, готовясь к важнейшим стартам в своей жизни. Они проявляли невиданную мощь, всю боль и злобу на себя, жизнь и окружающий мир, когда отвешивали «леща» сопернику. Прилетало, естественно, и в ответ. И все это транслировалось по ТВ, об этом писала местная пресса. Чемпионов по затрещинам активно выводили в герои этого времени.

Перед ними открывались невиданные перспективы. Например, членство в нужной партии и попадание в северный парламент. Откуда, как известно, принято было уходить очень богатым человеком. Впрочем, подобная традиция имелась и в парламентах многих иных стран. Впрочем, все это никак не успокаивало мастеров раздачи и получения «леща». Они поняли, что мир теперь уже никогда не будет прежним. Коварный вирус внес свои коррективы и в их планы по скоростному покорению Олимпа.

Сейчас за место на нем будут бороться те, кто обладает талантом скоростного погребения. «Могу копать, а могу не копать» — это уже не анекдот. Это — признание человеком того, что он лузер, что место среди лучших людей северной страны ему не видать. Все, согласно модной ныне тенденции, обнулилось. И тот, благодаря кому эта мода была введена, лично способствовал превращению первенства по скоростному рытью могил в северной стране в регулярное, может даже не ежегодное, а ежемесячное. Могильщикам такая перспектива очень улыбалась. Они уже видели себя обладателями зарплат, которым бы позавидовали топовые футболисты. Они уже мечтали о первых местах в списках журнала «Форбс» и о коротких, но очень обсуждаемых романах с самыми красивыми девушками страны, а может и мира. Такой вот специфический намечался пир во время чумы. Впрочем, умом северную страну, как писал классик, было давно уже не понять…