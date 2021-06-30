Компания Moderna во вторник сообщила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против вариантов коронавируса, в том числа против более контагиозного штамма «дельта», передает Интерфакс.

«В результате вакцинации препаратом от COVID-19 компании Moderna вырабатываются нейтрализующие титры антител против всех вариантов, в том числе и против варианта «дельта»», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Таким образом, согласно проведенному анализу, в отношении варианта «дельта» наблюдается лишь «незначительное сокращение нейтрализующих титров», вырабатываемых вакциной. Подобным образом вакцина проявляет себя и в ситуации с индийскими штаммами «каппа», «эта», а также с бразильским вариантом «дельта».

«Новые данные радуют и усиливают нашу веру в то, что вакцина от COVID-19 компании Moderna будет защищать от новых выявляемых вариантов», — приводят в документе слова главы компании Стефана Банселя.

«Эти данные подчеркивают важность продолжения вакцинации населения», — подчеркнул Бансель.

В компании также сообщили, что во вторник в Индии, где впервые был обнаружен вариант «дельта», одобрили экстренное применение вакцины Moderna для жителей в возрасте старше 18 лет.

«Я хочу поблагодарить правительство Индии за одобрение (вакцины), это важный шаг вперед в глобальной борьбе с пандемией», — сказал Бансель.