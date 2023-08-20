Министерство обороны Тайваня за минувшие сутки засекло 45 самолетов и вертолетов Народно-освободительной армии Китая ((НОАК). Об этом ведомство написало в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Отмечается, что кроме самолетов и вертолетов тайваньские военные заметили девять китайских кораблей.

«Двадцать семь воздушных судов <…> пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня», — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство Тайваня направило воздушный и морской патруль для наблюдения, а также развернули ракетные комплексы наземного базирования. (Газета.Ру0