Тысячи человек присоединились к шествию в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает РИА «Новости».

Колонна людей стартовала с площади Франции, где с 1 мая расположился палаточный лагерь оппозиции. В первых рядах идут представители духовенства и высокопоставленные офицеры в отставке.

Перед шествием состоялся митинг на площади. Демонстранты планируют пройти по центральным улицам Еревана.

Антиправительственные протестные акции стартовали в столице Армении 17 апреля после выступления премьер-министра Николы Пашиняна в парламенте с заявлением о требовании «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и необходимости подписания соглашения о мире с Азербайджаном.