Митингующие в Бишкеке захватили здание парламента и освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО

Участники проходящей в столице Кыргызстана акции несогласных с итогами парламентских выборов захватили здание высшего законодательного органа республики, передает ТАСС.

После двухчасового противостояния с сотрудниками правоохранительных органов митингующим удалось прорваться на огороженную территорию, где располагается здание парламента страны, а также администрация президента.

Участники акции также освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО, передает РИА «Новости».

Политик вышел на свободу после переговоров группы демонстрантов с руководством Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).