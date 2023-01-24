Азербайджан принял к сведению решение Совета ЕС о создании гражданской миссии ЕС в Армении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отмечено, что внешнеполитическое ведомство по-прежнему придерживается твердой позиции, что подобная деятельность не должна использоваться для срыва процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе в контексте процесса делимитации границ, который должен осуществляться исключительно на двусторонней основе.

Развертывание миссии ЕС в Армении должно быть обеспечено должным образом с учетом легитимных интересов Азербайджана, и осуществляться таким образом, чтобы не подрывать взаимное доверие.

Азербайджанская сторона рассчитывает, что в процессе обсуждения начала деятельности миссии ЕС будет проявлена максимальная осторожность для извлечения необходимых уроков из прошлого опыта.

В заявлении МИД отмечается, что мониторинговая деятельность ЕС на территории Армении началась с размещения гражданской мониторинговой миссии, следуя соглашению, достигнутому 6 октября 2022 года на встрече в Праге между лидерами Азербайджана, Армении, Франции и главой Совета ЕС. Азербайджан согласился на это, полагая, что эта деятельность будет способствовать процессу нормализации.