Мишель Обама получила Grammy за лучший альбом разговорного жанра

Мишель Обама, супруга бывшего президента США Барака Обамы, отмечена музыкальной премией Grammy в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» за ее изданные в том числе на аудионосителях мемуары под названием «Становление» (Becoming). 62-я церемония вручения престижных наград проходит в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), трансляция ведется на сайте премии.

Книга мемуаров бывшей первой леди США вышла в свет в ноябре 2018 года, уже за первые дни было продано более 1,4 млн копий издания в печатной и цифровой форме. 56-летняя Мишель Обама, юрист по профессии, была первой леди в 2009-2017 годах, когда ее муж, демократ Барак Обама занимал пост президента США.