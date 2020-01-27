Мишель Обама получила Grammy за лучший альбом разговорного жанра

Мишель Обама, супруга бывшего президента США Барака Обамы, отмечена музыкальной премией Grammy в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» за ее изданные в том числе на аудионосителях мемуары под названием «Становление» (Becoming). 62-я церемония вручения престижных наград проходит  в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), трансляция ведется на сайте премии.

Книга мемуаров бывшей первой леди США вышла в свет в ноябре 2018 года, уже за первые дни было продано более 1,4 млн копий издания в печатной и цифровой форме. 56-летняя Мишель Обама, юрист по профессии, была первой леди в 2009-2017 годах, когда ее муж, демократ Барак Обама занимал пост президента США.

| 2020-01-27T09:35:18+00:00 27 января 2020, 11:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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