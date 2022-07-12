После ухода из России крупнейших международных гостиничных брендов InterContinental, Marriott, Hyatt освободившейся нишей заинтересовался Китай. Первый отель, принадлежащий китайской сети Soluxe Hotel, появится в деловом центре «Парк Хуамин» в Москве, пишет профильный туристический портал TTG Russia.

Также о заявке на регистрацию бренда Soluxe Hotel Moscow сообщает агентство «Москва».

Первая гостиница китайской сети займет место Crowne Plaza — бренда британской InterContinental Hotel Group, которая свернула бизнес в России. Ее открытие запланировано на 3-й квартал этого года.

По данным портала, «группа Soluxe является частью одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, владеет и управляет отелями, ресторанами, а также коммерческой недвижимостью и апартаментами». Отмечается, что речь идет о гостиницах премиум-класса с высокими стандартами обслуживания. (moscowtimes.ru)