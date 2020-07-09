Мировой спрос на нефть превысит предложение

Реализация договоренностей в рамках ОПЕК+ привела к двукратному росту цен на нефть на мировом рынке, считает министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Впервые в истории производители нефти договорись о сокращении добычи в больших объемах. Эти решения реализуются, и как результат, цены на нефть выросли в 2 раза. Однако, деятельность по стабилизации рынка продолжается. Стабильность на рынке отвечает интересам не только нефтепроизводителей и компаний, но и потребителей нефти», — заявил глава ведомства в понедельник на видеоконференции с парламентским представителем Госсекретаря Великобритании, министром международной торговли Грэхэмом Стюартом.

Шахбазов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго, также отметил, что Азербайджан выполняет свои обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ благодаря успешному сотрудничеству между SOCAR и BP. Между тем котировки «черного золота», подверженные, по оценкам аналитиков, различным факторам, несколько снизились. Как сообщает «АЗЕРТАДЖ», на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки «Брент», подешевев на 0,14 доллара, составила 43,15 доллара, на нью-йоркской бирже NYMEX («New York Merchantile Exchange») цена одного барреля нефти марки «Лайт», снизившись на 0,16 доллара, составила 40,74 доллара.

Как отметил в беседе с «Зеркало» казахстанский аналитик Олжас Тулеуов, цена нефти идет вверх на фоне растущего спроса на мировых рынках. Он также отметил, что по оценкам Минэнерго США, опубликованным в июльском отчете Short-Term Energy Outlook, профицит сырой нефти (добыча за минусом потребления) в мире в апреле текущего года в самую острую фазу «Великого локдауна» составил 20,5 млн. баррелей в сутки. Далее в мае после постепенного снятия карантина в странах мира и сокращения мирового объема добычи нефти на 10,6 млн. баррелей в сутки, профицит сырья на рынке сократился до 5,1 млн. баррелей в сутки. Но в июне из-за продолжения тенденции падения добычи и роста спроса на рынке нефти уже возник дефицит в размере 1,87 млн. баррелей в сутки. Так, в среднем за второй квартал добыча нефти превысила потребление на 7,9 млн. баррелей в сутки.

На оставшийся период текущего года Минэнерго США ожидает сохранение тренда повышения дефицита нефти на мировом рынке, с достижением пика в 4,65 млн. баррелей в сутки к сентябрю и дальнейшей стабилизацией на уровне 2,9-3,3 млн. баррелей в сутки, говорит экономист. В этой связи, с пересмотром в более положительную сторону фундаментального фактора на рынке нефти, по прогнозам американского Минэнерго цена Brent во второй половине 2020 года в среднем составит 41,5 USD за баррель с ростом до 44 USD за баррель к декабрю. Напомним, что месяцем ранее прогнозные оценки Минэнерго по данным показателям были равны 37 и 38 USD за баррель, соответственно.

По оценкам специалистов, добыча жидких углеводородов в странах не-ОПЕК упала на 5,4 млн б/с во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом года. Почти 85% этих сокращений произошли из-за трех крупнейших производителей, не входящих в ОПЕК: США, России и Канады. Спад в США произошел в результате сокращения числа активных буровых установок в ответ на низкие цены на нефть. Снижение в России было результатом добровольного сокращения в результате апрельского соглашения ОПЕК+. В Канаде падение добычи в значительной степени отражало снижение активности на нефтяных песках в Альберте из-за низких цен на нефть.

Сделка по снижению нефтедобычи странами ОПЕК+, заключенная в начале апреля, предполагает, что в мае-июне сокращения производства составят 9,7 млн б/с (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июня предполагалось чуть ослабить ограничения — 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).