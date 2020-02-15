В Госдуме посоветовали Зеленскому спросить разрешения у России на выборы в Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя в субботу, 15 февраля, желание президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в регионе, заявил, что он должен попросить у Москвы разрешение на проведение голосования.

По его словам, Россия не ограничивает другие государства в проведении выборов на своей территории, и Украина не является исключением. Однако вопрос заключается в том, найдет ли Киев силы направить заявку об открытии избирательных участков в Крыму.

«Иного предложения мы просто не примем», — цитирует депутата «РИА Новости».

Бальбек также добавил, что украинский лидер, возможно, поделился своей мечтой о проведении выборов-2020 в Крыму, однако реальность заключается в том, что Крым — не Украина.

Несмотря на способность Киева и Москвы договариваться в сложных ситуациях, «здесь уже вопрос принципиальных устоев украинской политики», отметил представитель полуострова.

«Либо смотреть правде в глаза и честно сказать всем, что Крым — это Россия, мы просим у Москвы разрешение на проведение выборов на полуострове. Либо продолжать на различных медиаплощадках и форумах глубокомысленно размышлять о том, «как здорово было бы провести выборы в Крыму», да еще и украинском», — сказал депутат, добавив, что, если Киеву принципиально важно провести выборы в Крыму, то всего лишь стоит собрать документы и начать переговоры с российской стороной.

Ранее в этот же день Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что хотел бы провести выборы на всей территории страны в том числе и на полуострове Крым, в октябре этого года.

Крым стал российским регионом по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Киев не признает итоги голосования и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности полуострова решен навсегда (iz.ru)