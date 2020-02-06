Минздрав Турции: число жертв при ЧП с самолетом в Стамбуле увеличилось до трех

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа рассказал, что в результате жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен погибли уже три человека. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его словам, во время инцидента пострадали 179 человек.

«Трое из них находятся в реанимации», — сказал Коджа.

Он добавил, ссылаясь на уточненные данные, что всего на борту лайнера было 183 человека.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 157 раненых из 177 находившихся на воздушном судне людей.(Газета.Ru)

| 2020-02-06T10:18:12+00:00 6 февраля 2020, 11:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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